Havan anuncia data da abertura de megaloja em Canela

A rede de megalojas Havan inicia dezembro com mais inaugurações. Na quinta-feira, 2 de dezembro, a cidade Canela vai receber a 16ª filial da rede no Rio Grande do Sul. Localizada na avenida Don Luiz Guanella, 1201, bairro São José - ao lado do Mundo a Vapor - o empreendimento abre as portas para o público a partir das 9 horas, com funcionamento diário até às 22 horas.

A megaloja de Canela terá 10 mil metros quadrados de área construída. Os consumidores terão ao seu dispor todo o mix da Havan de mais de 350 mil itens, entre produtos de eletro e eletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda, brinquedos, entre outros. A filial ofertará 500 vagas de estacionamento de uso gratuito pelos clientes e ainda praça de alimentação.

Entre as novidades da filial está a implantação de quatro salas de cinema, em parceria com o CinGracher. O projeto ainda está em andamento e as salas de cinema devem ser entregues no mês de junho. Os ambientes contarão Sistema Atmos de som, tecnologia de exibição 3D e uma das salas terá uma versão VIP,

"Este ano foi muito especial para história da Havan e do RS, chegamos na quinta inauguração no estado e estamos muito felizes por ser em Canela. Temos certeza que a nossa megaloja somará a estrutura turística da região. É muito bom poder somar com o desenvolvimento do estado, gerando emprego e oportunidade para as pessoas", disse Luciano Hang, proprietário da marca.