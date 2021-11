Reforma de casa histórica de Gramado chega a 60% de conclusão

Um dos cinco bens tombado pelo patrimônio histórico e cultural em Gramado, a Casa do Major Nicoletti está sendo restaurado e as obras já alcançaram 60% de conclusão. Executada por empresa especializada através de uma parceria pública privada, a restauração fará com que o museu retorne à sua originalidade ao final do processo. Após concluída a restauração, a casa será aberta ao público e o espaço ganhará uma cafeteria.

Apesar de os imensos tapumes colocados ao redor da edificação, a curiosidade é grande para saber qual será o resultado final da restauração. "Quando viajo para cidades com grandes riquezas culturais como é o caso de Gramado sempre busco conhecer. É uma pena que ainda não está pronta a restauração da casa. Até questionei sobre a importância do major para a cidade, mas prometo retornar para conferir de perto como ficou esse local incrível, cheio de história", disse a turista de Santos, litoral de São Paulo, Ana Márcia de Brito.

O secretário de Cultura, Ricardo Bertolucci Reginato fala do trabalho intenso que está sendo realizado no futuro Museu Casa Major Nicoletti. "O restauro e a criação de um museu que vai contar a história de Gramado, em um dos maiores pontos turísticos de nossa cidade, são âncoras de um grande programa de preservação histórica que estamos trabalhando para 2022. É importante que o desenvolvimento de Gramado passe, também, pela preservação de sua essência colonizadora", destaca

A conclusão das obras está prevista para acontecer ainda no primeiro trimestre de 2022. Após o restauro, a prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Cultura, pretende encaminhar um projeto de Lei para a Câmara de Vereadores para que a exploração do espaço seja licitada e uma cafeteria criada.