Prefeitura de São Leopoldo fará estudo sobre fornecedores

Com o objetivo de identificar o perfil de quem já atua junto à prefeitura de São Leopoldo, o Sebrae está conduzindo uma pesquisa de mapeamento da cadeia local de fornecedores. O estudo será desenvolvido ao longo do mês de novembro e tem o intuito de fomentar novas oportunidades de negócios para empresas que possuem interesse em atuar em parceria com município.

O estudo é direcionado para atuais fornecedores do município e empresas não fornecedoras. Segundo o coordenador do Cidade Empreendedora em São Leopoldo, Maurício Prass, o levantamento irá auxiliar nos processos de tomada de decisão por parte do poder público, que terá uma visão mais atualizada das necessidades e expectativas dos fornecedores com relação aos processos licitatórios na cidade.