Programação de Natal em Flores da Cunha inicia no domingo

A 25ª edição do Sinos de Natal terá abertura neste domingo, dia 28, a partir das 19h, na Praça da Bandeira. Com o tema 'Juntos pela Magia de Sonhar', a programação segue até o dia 19 de dezembro com atrações na área central, comunidades e bairros do município.

Além da programação de Natal descentralizada, no dia 16 ocorrerá a ação Ilumina Flores, realizada em parceria com a CDL local, com acendimento das luzes de Natal do comércio local e atendimento estendido até às 21h. Haverá Coro Natalino, Serenatas de Natal e a presença do Trenó do Tio Remo. A Casinha do Papai Noel estará aberta para visitação até o dia 24 de dezembro. Toda a programação de Natal em Flores da Cunha é gratuita para a comunidade, e o dia dos eventos pode ser consultados no site da prefeitura.