Dnit inicia pavimentação de viaduto na BR-290 em trecho de Pantano Grande

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) inicia, nesta quarta-feira (24), a pavimentação do viaduto que integra a travessia urbana de Pantano Grande, na BR-290. Como as atividades acontecem em local já isolado e devidamente sinalizado não haverá qualquer interferência no tráfego da rodovia durante os três dias de trabalho. Em caso de chuva, a ação será adiada para data a ser definida.

O acesso, localizado entre o km 214,9 e o km 216,4 da rodovia federal, está 70% executado. Quando finalizada a travessia contará com um viaduto, ruas laterais e retornos. A obra atualmente está concentrada na pavimentação do viaduto - que receberá uma camada de cinco centímetros de espessura de concreto quente polimerizado - e também na implantação das ruas laterais. Após, as equipes vão iniciar a instalação da sinalização vertical e horizontal.

A travessia urbana de Pantano Grande integra as obras do lote 4 da duplicação da BR-290, que inicia em Eldorado do Sul e vai até a cidade. O viaduto fará a ligação entre a Capital e Uruguaiana, tornando o tráfego rápido, deixando a pista principal em ambos os sentidos sem qualquer interferência como ocorre atualmente com um desvio naquele ponto.

Para a conclusão do segmento de 1,5 quilômetro, estão sendo investidos aproximadamente R$12 milhões. A expectativa da autarquia é concluir os trabalhos no primeiro semestre de 2022. Com a liberação da travessia urbana, os usuários da rodovia vão passar a contar com um viaduto de 90 metros de extensão e 23 metros de largura, com duas faixas de rolamento para cada sentido. Esta nova configuração, que inclui as ruas laterais e retornos, dará mais segurança para veículos que entram e saem do município.