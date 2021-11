Feevale terá laboratório para jogos digitais

A Universidade Feevale foi a vencedora do edital da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, vinculado ao GameRS, programa criado para contribuir com o desenvolvimento do setor de jogos digitais no Rio Grande do Sul. Com isso, o curso de Jogos Digitais da instituição teve aprovada a sua proposta de implantação de um laboratório voltado ao controle e garantia da qualidade em jogos digitais, o Laboratório de Quality Assurance (LabQA), que atenderá empresas do eixo criativo do Estado e do território nacional.

O edital contempla o desenvolvimento de conhecimento e de serviços voltados ao processo de controle e garantia de qualidade nos produtos que estão em desenvolvimento pelas empresas do setor. Esse é um dos fatores essenciais para garantir a competitividade das empresas de jogos nacionais tanto no mercado interno quanto externo. Empresas que disponibilizam o serviço de garantia de qualidade são uma realidade em termos de oferta internacional, mas ainda é um mercado incipiente no Brasil.

O laboratório da Feevale, que deve começar a operar no segundo semestre de 2022, vai desenvolver e oferecer serviços na área de qualidade, inicialmente para as empresas do Rio Grande do Sul e, posteriormente, para o mercado nacional. O fomento estabelecido no edital, mais de R$ 400 mil, permitirá qualificar recursos materiais e humanos para a oferta de vários serviços na área. "Temos um compromisso de, nos próximos 18 meses, gerar conhecimento e qualificar metodologias para atender à demanda estadual e nacional', diz a coordenadora técnica do Laboratório, Débora Barbosa.

O Rio Grande do Sul é um polo de desenvolvimento de jogos digitais, com empresas atuando tanto no mercado nacional como internacional. De 2019 para 2020, o mercado de games apresentou um crescimento de 125% em termos de criação de novos empregos, o que caracteriza o potencial gaúcho para a geração de emprego e renda, além do empreendedorismo na área digital de desenvolvimento.