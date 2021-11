Parque de paisagismo será aberto em São Francisco de Paula

Um parque que une arte e natureza abrirá ao público nesta sexta-feira (26), em São Francisco de Paula. O Mátria Parque de Flores está no km 68 da ERS-235 (rodovia que liga São Chico a Canela) e chega para surpreender os visitantes com um acervo inicial de 7 milhões de mudas de plantas e uma arquitetura integrada ao ambiente natural do bioma Mata Atlântica.

O empreendimento, com conceito de jardim botânico, inaugura com 30 jardins plantados em uma área de 50 hectares, combinando espécies ornamentais com árvores de diferentes espécies. Os espaços foram criados como obras de arte em grande escala, destacando cores, texturas, movimento das coxilhas e a diversidade natural da região. O espaço está sendo construído há dois anos.

Os jardins do Mátria estão ligados por oito quilômetros de caminhos para gerar uma experiência única ao ar livre. A Mata com Araucária, uma das principais características do bioma, também é um dos atrativos do parque, assim como banhados e áreas de preservação permanente. O elemento central do Mátria é o Lago Azul, com 30 mil metros de extensão, cercado por jardins, palco e pelo Mátria Restobar, uma construção contemporânea que abriga uma pizzaria italiana, um restaurante, adega subterrânea e o ateliê de picnics do parque.

A coleção já plantada é de 300 espécies diferentes, com destaque para o roseiral. São mais de 22 mil mudas de rosas, cujo material genético foi importado da Alemanha, 12 mil árvores e um túnel de glicínias de 102 m de extensão, um dos maiores do mundo. Para o trabalho de irrigação, foram instalados 20 quilôemtros de equipamentos, com sistema automatizado.

O projeto paisagístico é assinado por Juliana Castro, e o arquitetônico, por Nicholas Alencar, da Alencar Arquitetura, ambos de Santa Catarina, a partir de estudos da topografia e da flora local. "O público vai poder perceber a evolução de um grande jardim durante o dia pela luminosidade, ao longo do ano pelas estações e, com o passar dos anos, a maturação do jardim e a imposição dos ciclos que a natureza verdadeiramente oferece a cada estação", diz a arquiteta e urbanista, Juliana Castro.

Os visitantes poderão adquirir plantas e produtos. A dança é destaque na programação cultural do parque, com apresentações aos finais de semana e feriados de espetáculo exclusivo criado pelo Grupo Ana Terra. A música também terá espaço garantido, com pocket shows no início e aos finais de tarde.

O parque funcionará diariamente, das 10h às 18h. Os ingressos já estão à venda, ao custo de R$ 119,00 para adultos. Moradores da cidade, idosos e jovens entre 12 e 16 pagam 50% do valor. Crianças até 11 anos são isentas de ingresso.