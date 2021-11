Falta em consultas e procedimentos gera transtornos em Imbé

A ausência de pacientes às consultas agendadas pelo pasta da Saúde segue causando transtornos em Imbé. Para o último mutirão, realizado no fim de semana, 163 consultas foram marcadas, mas somente 112 pacientes compareceram, ou seja, 56 pessoas (31,29%) não foram à consulta agendada. O número elevado de ausências se tornou frequente nas ações promovidas pelo governo municipal, o que tem causado preocupação.

Além disso, após o mutirão, o município ainda teve, dos seis exames de eletroencefalograma solicitados pelo médico neurologista do município, nenhum realizado no início desta semana. O motivo é o mesmo: não comparecimento do paciente.

Conforme o titular da secretaria municipal da Saúde, Tierres da Rosa, há um esforço para tentar zerar a fila de espera de algumas especialidades. Mutirões são organizados para agilizar o atendimento de pacientes que aguardam consulta com especialistas cuja demanda é alta, mas o não comparecimento injustificado torna a missão mais difícil. "Nós ligamos para cada paciente para avisar a data e horário da consulta, mas muitos deles não comparecem e sequer nos comunicam para que a vaga possa ser preenchida por outra pessoa", lamenta o secretário.

O prefeito Ique Vedovato lembra que o município seguirá trabalhando para reduzir, cada vez mais, o tempo de espera por algumas consultas ofertadas pela rede municipal, e apela para a conscientização da população sobre a importância do paciente comunicar previamente sua desistência. "Se a pessoa não quer esperar ou não poderá comparecer no dia marcado, basta ligar para a Marcação de Consultas e ceder sua vaga para o próximo da fila. Só assim nós vamos otimizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera", afirma o gestor municipal.