São Borja assina contrato para ter agência do IPE Saúde

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, recebeu o diretor-presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde), Júlio César Viero Ruivo, para o ato de assinatura do contrato que estabelece a abertura de uma agência local em São Borja. Com isso, a cidade passará a contar com serviços do IPE.

O novo local para atendimento será anexo a 35ª Coordenadoria de Educação (35º CRE) e servirá de apoio para o atendimento presencial aos usuários do serviço. No ato de assinatura, o prefeito destacou a importância do convênio para a comunidade são-borjense, reafirmando que os mais de 8,5 mil usuários terão o acesso e apoio facilitado com a implantação do escritório da agência.

A secretária municipal de Saúde Sabrina Loureiro, ressaltou que a vinda do Ipe Saúde para São Borja, agrega muito junto a saúde do município, visto que não são apenas para os servidores que se beneficiam, mas sim toda a população da região que possui convênio com o Ipe Saúde.