Prefeita de Taquara se reúne com o vice-governador e pleiteia a instalação de batalhão da Brigada Militar

As demandas da segurança pública de Taquara estiveram em pauta na terça-feira (23), durante reunião da prefeita Sirlei Silveira com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. A agenda teve a intenção de apresentar o projeto para instalação no município de um batalhão da Brigada Militar (BM).

Ranolfo, que acumula o comando da secretaria de Segurança Pública do Estado, recebeu em seu gabinete a comitiva taquarense. Ao analisar os documentos, disse que tudo faz parte de estudo pelo governo gaúcho. No entanto, garantiu que haverá um aumento no efetivo da BM no município, além de novas viaturas e armamento para a corporação local.

A prefeita avaliou positivamente a agenda. "Voltamos para Taquara satisfeitos pelos encaminhamentos e certos de que há um olhar para as nossas demandas em razão da atual situação em que nos encontramos. Necessitamos deste apoio do Estado para seguir garantindo a segurança dos nossos moradores", destacou.

Em outubro deste ano, Sirlei também levou a questão do reforço policial para a chefe da Polícia Civil do RS, delegada Nadine Anflor, em reunião no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Na ocasião, Nadine se comprometeu a conferir os pedidos encaminhados e a incluir Taquara nas próximas formações de agentes.