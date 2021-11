Prefeitura e escolas de samba anunciam cancelamento do Carnaval de Uruguaiana

As escolas de samba de Uruguaiana, em conjunto com a prefeitura, decidiram pelo cancelamento do Carnaval na cidade em 2022. Os tradicionais desfiles na avenida Presidente Vargas devem voltar apenas em 2023. É o segundo ano seguido em que o evento não ocorrerá na cidade da Fronteira Oeste.

Em nota, a prefeitura elencou alguns motivos para a decisão em conjunto. A desistência de três produtoras inicialmente interessadas na organização e realização do Carnaval 2022 de Uruguaiana, o reduzido tempo para a organização das escolas, além do cenário incerto da pandemia e a presença de turistas de várias partes do Brasil e de países vizinhos, como Uruguai e Argentina, nortearam a decisão. A opção pelo cancelamento também tem como mote o prazo maior às agremiações para prepararem o espetáculo para 2023 e "manter a qualidade do evento", segundo o informe.

A nota é assinada pela Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana. Em 2 de janeiro de 2022 o evento do próximo ano deve ser lançado, com o intuito de antecipar o máximo possível a captação de recursos. A venda de ingressos tem previsão de início para março. "Pedimos que as escolas de samba permaneçam unidas, abertas e em funcionamento bem como que toda comunidade carnavalesca tenha, mais do que nunca, união em prol do Carnaval 2023", disse a prefeitura no documento.