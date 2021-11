Obra no hospital de Novo Hamburgo não tem data para ser finalizada

A reforma do Hospital Municipal de Novo Hamburgo está em andamento, mas somente em uma das duas etapas previstas. A etapa 2, que é referente à troca do telhado, está com 40% do cronograma executado. Boa parte dos cabos elétricos que partem da subestação e vão até o novo centro de distribuição já foram passados e 25% da estrutura física do telhado já foi concluída.

A etapa 1, que se refere à reforma de todas as salas de Bloco Cirúrgico e salas de apoio, não teve início devido à pandemia. A previsão inicial do término da obra era de 18 meses a partir da assinatura da ordem de início, mas como não foi possível desocupar parcialmente os blocos do Hospital, teve o prazo prolongado.

O secretário de saúde de Novo Hamburgo, Naasom Luciano, destaca que a reforma no bloco cirúrgico vai permitir que a cidade tenha uma capacidade de atendimento em cirurgias muito superior ao atual. Ele também comentou sobre as dificuldades impostas pela pandemia à obra. "A pandemia trouxe uma elevada nos preços dos insumos da construção civil. Foram feitas articulações junto ao governo do Estado garantir mais recursos para que possamos terminar essa obra que é tão aguardada pela comunidade de Novo Hamburgo" destacou Naasom. O total investido nas melhorias deve chegar a R$ 6,6 milhões.