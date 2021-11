Passo Fundo tem 2,5 mil pedidos para abertura de empresas em 2021

Ações de fomento ao empreendedorismo estão entre os fatores apontados pela secretaria de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo como responsáveis pelo número de solicitações de novos alvarás em na cidade. O indicador, explica o secretário da pasta, Diorges Oliveira, é uma das ferramentas utilizadas pelo município para analisar o potencial de retomada e crescimento da economia local.

De acordo com Oliveira, entre os meses de janeiro a outubro de 2021 a prefeitura recebeu 4.348 protocolos de alvarás, sendo 2.585 solicitações de novas empresas e 1.783 pedidos para alterações em alvarás já existentes. "São números bastante importantes, porque revelam que os esforços da Administração em trabalhar a retomada econômica do município, sobretudo com as ações concentradas pelo Acelera Passo Fundo, estão surtindo os efeitos esperados", argumentou o secretário.

Ainda conforme o secretário, no mesmo período deste ano, o número de solicitações de encerramento de atividades de empresas foi de 451. "É um saldo positivo e que nos permite prospectar um 2022 ainda mais intenso para a nossa economia", resumiu Oliveira.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, que tem reforçado a necessidade de se construir iniciativas que estimulem a geração de emprego e renda, destacou que os eixos do programa Acelera Passo Fundo capilarizam a economia e fomentam os diferentes setores produtivos. "O número de solicitações de novos alvarás é um indicador útil para comprovar que há otimismo do empresariado em investir em Passo Fundo. A prefeitura tem sido parceira destas iniciativas e atuado em diferentes frentes", declarou ele, salientando que projetos como o Café com Emprego cumprem também este papel.