Hospital de Canoas faz mutirão voltado ao Novembro Azul

O primeiro sábado de mutirão pelo Novembro Azul no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) ofertou 21 cirurgias a pacientes que, devido à pandemia de Covid-19, tiveram os procedimentos adiados desde março de 2020. A ação ocorrerá, ainda, no próximo sábado (27), com mais 20 procedimentos.

"Os números do Ministério da Saúde mostram que mais de 55% dos homens com mais de 40 anos não realizaram prevenção durante a pandemia e mais de 1 milhão de cirurgias deixaram de ser realizadas", aponta o coordenador do Serviço de Urologia do Graças, Luciano Zuffo, que lidera o mutirão junto com a equipe do grupo São Pietro e residentes. Além desses mutirões, a equipe de urologia está, semanalmente, realizando cirurgias às noites, no terceiro turno implantado para reduzir filas.