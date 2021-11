Lajeado abre Aldeia do Papai Noel em parque da cidade

A Doce Aldeia do Noel de Lajeado será aberta à comunidade nesta terça-feira (23), às 19h, no Parque dos Dick, com a presença do Papai Noel. Integrando a programação do Natal no Coração 2021, a aldeia permanecerá aberta todos os dias da semana até 23 de dezembro.

O espaço, que fica localizada nas imediações do quiosque do Parque dos Dick, contará com diversas atrações, como a Casa do Noel, onde as crianças poderão acessar para tirar fotos com o Papai Noel, parque de diversão, vila doce, trenó com renas e cenário fotográfico. Ao redor do lago dos Dick, os visitantes poderão circular com um trenzinho. As ações neste ano são inspiradas no tema "Biscoitos de Natal" e no slogan "É sempre tempo de presentear o amor".

Além do Parque dos Dick, local que concentra as atividades do Natal no Coração, outros pontos da cidade também receberam decoração e iluminação, como a rua Júlio de Castilhos e a avenida Senador Alberto Pasqualini. Ainda, o Natal no Coração contará com diversas apresentações culturais e outras atrações que não ocorreram no ano passado em razão da pandemia. Entre as apresentações confirmadas, estão o Natal Mágico com Kronnus, show de Os Serranos, Espetáculo de Ballet "O Quebra Nozes", Orquestra de Teutônia, entre outras.