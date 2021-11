Ação recolhe 6 toneladas de lixo às margens de rodovia em Estrela

Um mutirão realizado em Estrela focou no recolhimento de lixo e resíduos em geral às margens da ERS-129, que corta o município. Quase seis toneladas foram recolhidas, entre embalagens plásticas, roupas, restos de animais, móveis e materiais de construção, pneus e lâmpadas espalhados em terrenos próximos da via conhecida como Estrada Transantarita.

A ação foi realizada em parceria com o Lions Club, entidade Lixo Zero do Vale do Taquari, secretarias municipais de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade; de Infraestrutura; de Cultura, Esporte e Lazer; da Fazenda; Saúde e Educação; e ainda Câmara de Vereadores, Corsan e CRbio. O mutirão percorreu todo o trecho da estrada, do trevo da BR-386 até a rótula da rua Júlio de Castilhos, no bairro Cristo Rei, já no perímetro urbano da cidade.

De acordo com Tanara Schmidt, coordenadora do departamento de Meio Ambiente de Estrela, foi mais um movimento de limpeza e sensibilização em torno de um tema que merece sempre atenção por parte da população. "Outras ações realizadas já neste ano com o mesmo propósito mostraram o quanto a situação precisa ser trabalhada junto à população. Se é grande a quantidade de resíduos depositados irregularmente em locais públicos mesmo na cidade, imagine às margens de uma estrada", diz ela. "Coletamos lâmpadas, roupas, entulhos de materiais eletrônicos como celulares. Também restos de animais e pneus. Mas o que chama a atenção é a grande quantidade de garrafas, latinhas de bebida e embalagens de alimentos espalhados por todo percurso, materiais que podem ser facilmente e corretamente descartados ao longo das semanas na coletiva seletiva que realizamos", pontua ela.