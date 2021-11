Festival em Canela terá shows musicais no fim de semana

O Festival de Gastronomia & Vinhos de Canela agora também passa a contar com uma programação musical fixa em todos os fins de semana. A atração, que já oferece estações gastronômicas comandadas por chefs e restaurantes locais preparando pratos especiais para o evento, ganhou um palco que tem recebido artistas e bandas da região com pocket shows que podem ser acompanhados gratuitamente dentro da estrutura do festival, na Praça João Corrêa, que funciona até o dia 9 de janeiro, nas quintas e sextas, das 17h às 22h; e sábados e domingos, das 11h30 às 22h, com entrada franca.

As atrações vão do tango ao pop rock, passando ainda por clássicos internacionais e da música gaúcha. A partir de dezembro, o festival ainda receberá um novo palco em sua área externa, com a realização de sunsets aos sábados e domingos, comandados por diferentes DJs da região