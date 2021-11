Caxias do Sul inicia projeto piloto e implementa ônibus sem catraca

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul confirmou que, a partir desta terça-feira (23), a Viação Santa Tereza (Visate) dará início ao projeto Ônibus Sem Catraca. Neste projeto, um ônibus do transporte coletivo público urbano atenderá a comunidade sem estar equipado com catraca, a fim de proporcionar novas experiências e facilitar o acesso dos usuários ao ônibus. A novidade poderá ser conferida no ônibus prefixo 241, na L98 - Panazzolo / Vila Verde. O veículo já está identificado e adesivado. O projeto-piloto passará por testes nos primeiros 30 dias.

Sem uma catraca, o ônibus permitirá maior mobilidade do público dentro do veículo, uma vez que o equipamento representa uma barreira que não contribui na facilidade de acesso e de circulação aos usuários. Um dos motivos que levaram a concessionária a optar pela linha que irá receber o piloto é o fato de o itinerário ter grande índice de utilização do cartão Caxias Urbano. Dados da concessionária revelam que aproximadamente 88% dos usuários da linha optam pelo pagamento por meio eletrônico.

Em virtude da linha de ônibus também prestar atendimento à Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev), haverá um segundo funcionário da concessionária dentro do ônibus, além do motorista, para prestar apoio aos usuários nas novas referências de localização. Ele também circulará para esclarecer à comunidade acerca dos trâmites do projeto Ônibus Sem Catraca.

O projeto Ônibus Sem Catraca, porém, não isentará os usuários do pagamento da tarifa. A leitora do cartão Caxias Urbano ficará mais próxima do motorista e o pagamento poderá ser efetuado tanto via cartão como em dinheiro, assim como ocorre atualmente, garantindo autonomia e responsabilidade do usuário. Após o período de 30 dias, a secretaria e a concessionária reavaliarão o projeto, visando a continuidade ou não da iniciativa.