Hemcos faz ação para doação de sangue em Caxias

Entre 23 e 30 de novembro, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue. Especialmente nesta semana, o espaço faz uma campanha para que as pessoas entrem em contato com o Hemocs para marcar um horário para fazer uma doação, que em poucos minutos é capaz de salvar até quatro vidas.

Em média cerca de 1,2 mil pessoas procuram o Hemocs todos os meses para doar, mas é necessário ampliar esse número. Cerca de 20% não conseguem efetivar a coleta por algum impedimento na triagem, como alterações na pressão arterial e anemias, que são os casos mais comuns. Para operar em situação de tranquilidade, o hemocentro necessita que pelo menos 60 pessoas doem sangue por dia, de segunda a sábado. Atualmente, a demanda maior é pelos tipos O e A . O sangue mais raro é o de fator O-, por ser doador universal.

O Hemocs não atende apenas a Caxias do Sul; no total são 49 municípios, somando cerca de 1,3 milhão de habitantes. Para ampliar a quantia de bolsas coletadas, foram retomadas das ações com unidade móvel, que esteve suspensa em função da pandemia.

Além disso, o hemocentro conta com a parceria de instituições de municípios vizinhos, que buscam doadores nas suas comunidades. Recentemente, foram realizadas coletas em Farroupilha, Vacaria, Bento Gonçalves e Vila Flores. As próximas estão marcadas para 01/12, em Veranópolis, e 15/12, em Monte Belo do Sul.