Após firmar acordo com o Estado, Taquari inicia a confecção da carteira de identidade mediante agendamento

Quem precisa solicitar a carteira de identidade já pode fazê-la no município. Desde esta segunda-feira (22), a prefeitura de Taquari, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, abriu espaço para emissão da carteira de identidade. O agendamento para o atendimento já pode ser feito pelos cidadãos.

O serviço, neste primeiro momento, só será realizado mediante agendamento. O atendimento ocorre no quarto andar da prefeitura.

"Depois de muito tempo, conseguimos junto ao governo do Estado a retomada do serviço de emissão de carteiras de identidade em Taquari. Iniciamos um trabalho no sentido de renovar este convênio. Cumprimos todos os requisitos e iniciamos a emissão dos documentos aqui na prefeitura", comemorou o prefeito André Brito.