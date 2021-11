São Leopoldo inicia levantamento sobre o Aedes aegypti

A secretaria municipal da Saúde de São Leopoldo iniciou, nesta segunda-feira (22), o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). O processo é exigido pelo Ministério da Saúde para que os municípios tenham um diagnóstico dos locais mais propensos para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. As visitas começaram pelo bairro Feitoria.

O último LIRAa, realizado em agosto, após um ano e meio suspenso em função da pandemia, registrou risco médio para a proliferação do mosquito. A partir das informações recolhidas, a Vigilância Ambiental elabora uma estratégia preventiva de atuação. No levantamento, os agentes percorrem aproximadamente 600 quarteirões, realizando em média 3,5 mil visitas no período de duas semanas, incluindo sábado.

Os agentes de combate às endemias realizarão as visitas domiciliares usando máscaras, são orientados a manter o distanciamento social. No entanto, para a coleta será necessária a entrada deles nos pátios. A Prefeitura solicita compreensão e idêntico cuidado por parte dos moradores. "Todos nossos agentes estão cientes do momento. Além disso, por serem profissionais da saúde, estão com o ciclo vacinal completo. Os moradores podem ficar tranquilos, mantendo os mesmos cuidados", reforçou o superintendente de campo Matheus Severo, responsável pela condução das visitas.