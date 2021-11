Litoral Norte não deve ter shows musicais no Réveillon

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul costuma ser o destino de milhões de gaúchos durante o verão. E pode-se dizer que a abertura da temporada de veraneio vem com as festas de fim de ano, com a alta procura por estadias no Natal e no Réveillon. Contudo, faltando cerca de um mês para o início dessas festividades, um cenário de incerteza ainda paira sobre a realização de eventos de grande porte para celebrar a chegada de 2022.

No fim da semana passada, os municípios de Torres, Capão da Canoa, Osório, Arroio do Sal, Cidreira e Terra de Areia assinaram uma nota conjunta para reiterar que não irão promover shows musicais durante a virada do ano, por motivo de cautela em relação ao atual cenário da pandemia. A nota diz que "a realização desses ventos aumento em muito o tempo de exposição das pessoas em evento, representando uma ameaça ao atual momento". Contudo, a queima de fogos está confirmada, por enquanto, em Torres e Capão da Canoa, cujo espetáculo pirotécnico deve ter 15 minutos. Os demais municípios não manifestaram apoio ao documento.

O secretário de Turismo de Torres, Fernando Nery, disse, no entanto, que é "impossível" evitar as aglomerações na beira da praia, porém, a ideia de não ter atrações musicais deve facilitar a dispersão das pessoas. "A programação será bem diminuta do que em anos normais. Nós tínhamos um serviço até por volta das 3h e, para a virada de 2022, vamos até 1h. Os fogos, geralmente, atraem mais as famílias, enquanto os shows mantém mais tempo as pessoas na beira da praia", argumenta.

receber até 500 mil pessoas durante o fim de semana A expectativa da prefeitura da cidade mais ao norte do litoral gaúcho é de. O show pirotécnico irá ocorrer na Praia Grande, ponto tradicional de Torres.

Outra cidade com forte presença de turistas para as festas de fim de ano é Capão da Canoa, que chegou a anunciar, inicialmente, shows com DJ's, conforme a responsável pelo departamento de Eventos da secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Stefanne Oliveira da Silva. A cidade também espera entre 400 e 500 mil pessoas entre os feriados de Natal e Ano Novo circulando pelo município praias menores que ficam nas proximidades. "O que vemos é um fluxo bem maior do que o ano passado já nessa época do ano. O feriado da Proclamação da República teve a rede hoteleira com vagas esgotadas", conta.

Dois municípios que servem como uma porta de entrada para a região, Tramandaí e Imbé devem ter apenas espetáculos pirotécnicos. As cidades também investiram na decoração de Natal para chamar a atenção de moradores e veranistas.

decidiu reduzir as exigências nos protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus A definição sobre os eventos foi feita à luz dos protocolos sanitários então vigentes no Estado sobre eventos. No fim da semana passada, o governo estadual publicou um novo decreto em que. As atualizações nos procedimentos passam pela retirada do teto de ocupação dos locais, tanto abertos como fechados, e da previsão de multas para seu descumprimento.

Os municípios em que 90% da população adulta esteja com o esquema vacinal completo ficam autorizados a adotar alguns protocolos como recomendação e não exigência. No Litoral Norte, até a sexta-feira (19), Torres tinha 66,6% da população com as duas doses ou dose única; em Tramandaí, o percentual era de 59,8%; e em Capão da Canoa, este índice estava em 65,4%.