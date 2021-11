Canoas lança programa para doação de cestas básicas

Com o objetivo de auxiliar os canoenses que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a prefeitura lança, nesta segunda-feira (22), o projeto Cesta Popular. A iniciativa vai distribuir cestas básicas para três mil famílias durante três meses, prorrogáveis até um ano. O projeto passa a integrar o programa Cesta Básica Canoense, que possui outros três benefícios de distribuição de ranchos básicos.

De 22 a 28 de novembro, os canoenses podem se inscrever de forma online no site da prefeitura. Nesta segunda-feira, as inscrições serão abertas às 12h. Já entre 29 de novembro e 3 de dezembro, as inscrições serão feitas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Para receber o auxílio, é preciso estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), junto aos CRAS. Também é requisito ter renda per capta (por pessoa) de até meio salário mínimo e cuja renda total seja de até três salários mínimos.

De acordo com o secretário de Cidadania, Juliano Gonçalves, os alimentos são fundamentais para ajudar quem mais precisa. "Muitas pessoas foram atingidas pelas restrições impostas pela pandemia e acabaram ficando sem emprego e sem sustento. Este é mais um auxílio para colocar comida na mesa dos canoenses que se encontram em situação de vulnerabilidade social, visando à dignidade e à reconstrução da autonomia familiar e pessoal", destacou.