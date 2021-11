Feira do Livro de Caxias do Sul terá abertura na sexta-feira em espaços da cidade

A 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul está chegando aos seus últimos preparativos. Neste ano, a programação será online e presencial, com ações espalhadas pela Praça Dante Alighieri, pela Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, o Café da Velha e muitos outros espaços.

É o caso, por exemplo, do projeto Passaporte da Leitura, que levará escritores a 44 escolas e instituições de ensino e será transmitido pela internet, nos canais do evento. A feira também promove ações como sessões de autógrafos, saraus, bate-papos, apresentações de música e teatro, além da tradicional venda de livros a preços atrativos na Praça. Ao todo, são 18 bancas neste ano.

"A Feira sempre primou pela 'bibliodiversidade', então o público vai encontrar, além dos livros do momento, obras dos mais diversos nichos. Ela é também o maior evento cultural anual que nós temos e carrega a característica de congregar outras manifestações artísticas, afora a literatura", diz o coordenador executivo da Feira do Livro, Cristiano Bartz, que coordena também o Programa Permanente de Estímulo à Leitura.

"A Praça sempre foi um lugar privilegiado não só para o encontro de pessoas que já mantêm o hábito da leitura, mas também para a formação de novos leitores. O estar do livro na Praça faz acontecer essa ideia, pelos debates, pelas atividades lúdicas, por exemplo, que vão chamando a atenção e aproximando as pessoas desse objeto literário, que não precisa nem estar no papel", avalia a patrona da Feira do Livro, Alessandra Rech.

A solenidade de abertura do evento em Caxias do Sul da sexta-feira (26) está marcada para as 18h30, no palco da Feira do Livro. Logo em seguida, às 19h, o público poderá acompanhar, no mesmo local, o show de abertura com o Coro Juvenil do Moinho/UCS. Sob a regência de Cristiane Ferronato, a atração integra o projeto "COJmo na Rua".