Definido o percurso da Rústica de Natal de Lajeado

O percurso da 31ª edição da Rústica de Natal de Lajeado, que acontecerá no dia 5 de dezembro, está definido. Com saída do parque dos Dick, os participantes passarão pela Avenida Benjamin Constant, rua Osvaldo Aranha, rua Bento Rosa e retornarão ao ponto inicial.

As inscrições para a tradicional Rústica estão abertas até o dia 1/12. As vagas são limitadas a 400 atletas, e restam menos de 90 vagas. Em sua 31ª edição, o evento de corrida e caminhada é promovido pela prefeitura de Lajeado, por meio da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e Sesc Lajeado, e integra a programação do Natal no Coração 2021.

As inscrições podem ser realizadas no site do Sesc. Os valores das inscrições são únicos, sendo R$ 40,00 para público geral e R$ 35,00 para comerciários na modalidade corrida adulto, R$ 35,00 na modalidade caminhada e os atletas que participarão da corrida infantil são isentos de taxa de inscrição.

A entrega dos kits (numeral de peito, fixador, camiseta, chip de cronometragem, brindes dos apoiadores) para o evento acontecerá no dia anterior à corrida, no sábado, 4/12, das 8h às 18h, no ginásio Nelson Francisco Brancher. Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (para maiores de 18 anos) no momento de retirada do kit.