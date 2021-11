Aberto concurso para revitalizar avenida de Flores da Cunha

Estão abertas as inscrições para o concurso público nacional, que irá escolher um projeto para a revitalização da avenida 25 de Julho, em Flores da Cunha. A iniciativa é promovida pela prefeitura em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do RS (IAB RS) e com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS) e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP).

As propostas poderão ser inscritas através do site (concursoavenida25dejulho.org) até o dia 22 de dezembro. Todas serão avaliadas por um júri especializado e de maneira sigilosa e a remuneração do vencedor é definida previamente, com base na Tabela de Honorários Profissionais. Podem participar arquitetos e urbanistas e suas equipes devidamente registrados e em dia com suas obrigações junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

O objetivo é selecionar a proposta que melhor atenda às necessidades para a requalificação de uma das principais vias da cidade, entregando aos moradores e visitantes um espaço público qualificado, que promova a qualidade de vida através da humanização, da melhoria da mobilidade urbana, das funcionalidades e no estímulo ao desenvolvimento econômico e social.

"Nossas expectativas são as melhores possíveis. A avenida é a primeira impressão que as pessoas têm quando chegam a Flores, é como um cartão-postal. Este projeto será um presente que queremos entregar à comunidade e aos turistas", destaca César Ulian, prefeito de Flores da Cunha.