Nova Santa Rita terá feirão de empregos com 200 vagas

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), em parceria com a prefeitura de Nova Santa Rita e o 3º Batalhão de Suprimentos irá promover um grande feirão de empregos, com mais de 200 vagas O evento acontecerá na quarta-feira (24), das 9h às 16h, na Praça da Bíblia (rua Dr. Lourenço Záccaro, 1501, Centro).

Os agentes da FGTAS vão analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas nas empresas participantes da ação. Serão doadas roupas e calçados adequados para entrevista de emprego arrecadadas pela Campanha do Agasalho e Tênis Solidário.

O Senac vai oferecer serviços de corte de cabelo e, serviço de massagem para os candidatos. Já a secretaria municipal da Saúde realizará a campanha educativa do Novembro Azul, conscientizando sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.