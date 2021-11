Atendimento pós-Covid auxilia pacientes em Nova Petrópolis

A secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis promove o programa "Atenção Pós-Covid", voltado à recuperação de pacientes da doença causada pelo coronavírus. O serviço envolve atendimento de diversas especialidades, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, acupuntura, auriculoterapia, yoga e educação física com foco em reforço muscular, além de acompanhamento domiciliar de enfermagem para acamados.

Para ter acesso ao programa, os pacientes que tiveram Covid-19 devem ir à unidade básica de saúde de referência do seu bairro e realizar o atendimento com a equipe da Estratégia da Saúde da Família. O médico faz a identificação das necessidades e realiza o encaminhamento à secretaria municipal de Saúde. Os pacientes são direcionados para a Academia da Saúde do bairro Logradouro, onde uma médica e uma fisioterapeuta atuam na avaliação, tratamento e orientação.

"A secretaria vem identificando as necessidades dos pacientes que tiveram Covid-19 e desenvolvendo um serviço ambulatorial de reabilitação. O objetivo é contribuir para a mudança no estilo de vida dessas pessoas, proporcionando saúde e bem-estar", afirma a secretária adjunta de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis, Crislei Gerevini.

Na Academia de Saúde os pacientes têm acesso a atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, acupuntura, auriculoterapia, yoga e educação física com foco em reforço muscular. Pacientes acamados contam com visitas domiciliares de enfermeiros.