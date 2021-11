Radares em Santa Maria registram quase 9 mil infrações em outubro

A secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Maria divulgou o balanço das infrações registradas pelos controladores de tráfego e das autuações presenciais efetuadas pelos agentes de trânsito em outubro deste ano. Os dados mostram que, ao longo do mês passado, os equipamentos flagraram 8.945 infrações de trânsito. Em comparação com os 12.151 registros de setembro, houve redução de 26,39% no número de infrações aplicadas pelos controladores, ou seja, mais de 3,2 mil a menos do que no mês anterior.

A avenida João Luiz Pozzobon continua sendo a via com mais infrações registradas. No local, a permissão é de 50 km/h conforme placas indicativas. Das cerca de 4,4 mil infrações registradas na avenida em outubro, mais de 3 mil foram por excesso de velocidade em até 20% além do limite permitido.

"Desde setembro, já é possível ver o decréscimo nas estatísticas das infrações, ou seja, é uma tendência esperada e apresentada por meio de estudos. Os dados ainda são muito expressivos, mas já podemos constatar mudanças significativas. Seguimos acreditando que as diversas medidas educativas, principalmente onde os controladores estão operando, sejam agentes de mudança. O objetivo dos controladores é conter a velocidade no perímetro urbano e, assim, termos uma sociedade mais consciente e engajada na promoção à preservação da vida", ressalta o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi.

Os controladores de tráfego fazem parte de mais uma etapa do cercamento eletrônico da cidade, que contempla também o videomonitoramento de pontos estratégicos de Santa Maria por mais de 800 câmeras com alta tecnologia. A central funciona junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).