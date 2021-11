Parceria internacional vai garantir nova sede a entidade de Pelotas

Ocorreu, no fim da semana passada, a consolidação da união entre os Rotarys Club Oeste de Pelotas e Alpharetta, do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em benefício da Associação dos Pais de Down de Pelotas (Apadpel). A partir dela, será criada uma nova sede para a entidade, que será construída em terreno doado pelo município na avenida Imperador Dom Pedro I, 2.490, no bairro Simões Lopes.

A união dos dois Rotarys vai resultar na captação de recursos junto à Fundação Rotaria e demais parceiros para a construção de um prédio próprio destinado à Apadpel. Como símbolo do compromisso firmado, nove integrantes da entidade americana vieram a Pelotas para consolidar a intenção e fizeram o plantio de duas mudas de árvores - um ipê amarelo e uma araucária - no local, como marco inicial.

O terreno doado pela prefeitura é um espaço de 2.835 metros quadrados, onde será erguido prédio com área de 838 metros quadrados para a nova sede da Apadpel, destinado a atendimentos especializados, inclusive com casas de moradia assistida. O projeto está orçado em cerca de R$ 1,5 milhão. "Vamos buscar recursos também em vários locais, subsídios governamentais, de deputados, vamos prospectar recursos de incentivos fiscais, além dos de nossos parceiros americanos e, ainda, da comunidade, com ações como jantares e almoços", detalhou o presidente do Rotary Club Oeste, Luiz Bernardi.

Os próximos passos seguem na captação de recursos em Pelotas, junto a outras entidades, para o início da obra que deve ter uma das quatro fases começando nos primeiros meses do ano que vem. Atualmente, a Apadpel funciona em um prédio alugado, na rua Barão de Butuí, 84, atendendo 30 crianças, e possui mais de cem associados.