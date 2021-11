Prefeitura começa a entregar cartões de auxílio de R$ 200 em locais de Santa Maria

Auxílio Inclusivo Municipal A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, começa nesta sexta-feira (19) a entrega dos cartões sociais aos beneficiados pelo. A população contemplada deve buscar o item em local e horário conforme o cronograma, divulgado no site da prefeitura.

Divididas por bairros e regiões, as entregas ocorrem até 30 de novembro em 15 pontos diferentes, além das subprefeituras dos distritos. Nessas ações, a população também receberá o cartão com 16 créditos de vale-transporte.

O primeiro ponto de entrega nesta sexta-feira é para os moradores das regiões Leste e Norte. Das 9h ao meio-dia, uma equipe da prefeitura estará no Bar da Lizandra (rua Luiz Castagna, 102, bairro Km 3). A iniciativa é para os beneficiários dos bairros Km 3 e João Goulart, e das vilas Schirmer e Bilibio.

Já à tarde, a entrega ocorre na Região Norte, das 14h às 18h, no Clube 21 de Abril (Rua Anita Garibalde, 11, Bairro Itararé). Podem fazer a retirada, os beneficiados pelo Auxílio Inclusivo dos bairros Itararé, Campestre do Menino Deus e Menino Jesus. A ação desta tarde também contemplará moradores do Residencial Parque do Sol e das vilas do Carmo e Nova. As entregas seguem diariamente, inclusive aos sábados e domingos.

O cartão é pessoal, intransferível e apenas o titular pode fazer a retirada do item. Situações excepcionais serão tratadas junto à secretaria de Desenvolvimento Social. Para retirar o cartão social, o titular deve ter em mãos um documento de identificação com foto.