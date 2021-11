Santa Rosa investirá R$ 1,5 milhão para a realização de 639 cirurgias eletivas

O município de Santa Rosa, por meio da Fundação Municipal de Saúde, vai realizar uma campanha de cirurgias eletivas. A prefeitura, Câmara de Vereadores e o Hospital Vida e Saúde acordaram a realização das cirurgias eletivas que estavam acumuladas, devido à pandemia da Covid-19.

A fundação vai contratar 639 cirurgias eletivas, sendo destas, 70 cirurgias de joelho, 200 de catarata e 369 de cirurgia geral (hérnia e vesícula). Ao todo vão ser investidos, R$ 1.5 milhão para os procedimentos As cirurgias vão ser pagas com recurso próprio do município.

Esse investimento foi possível devido ao planejamento estratégico realizado em toda a prefeitura, que resultou em uma economia de recursos. Com esse planejamento foi possível aplicar os valores em outras demandas necessárias. O prefeito Anderson Mantei destacou a importância de aplicar esse valor na saúde, "Nosso objetivo enquanto gestão é proporcionar o melhor atendimento possível para a população. Com certeza, este investimento vai proporcionar mais qualidade de vida para os cidadãos que vão realizar estas cirurgias eletivas", afirmou.

Durante a pandemia o afastamento de alguns profissionais médicos e a falta de anestésicos, levou a um aumento na fila das cirurgias eletivas. Para o presidente da fundação, Délcio Stefan, a campanha vem para melhorar a condição de vida desses 639 usuários do Sistema Único de Saúde que vão ser atendidos, "Com este investimento do município vamos conseguir agilizar o atendimento dos pacientes que necessitam destes procedimentos cirúrgicos". As cirurgias eletivas vão ser realizadas conforme a lista de espera dessas especialidades.