Hospital em distrito de Santa Cruz do Sul vai passar por ampliação

A prefeitura de Santa Cruz do Sul comunicou a destinação de recursos para a ampliação do hospital da localidade de Monte Alverne, distrito da cidade, e a parceria que garantirá a implantação do plantão SUS no estabelecimento durante o ano de 2022. O projeto de ampliação do Hospital de Monte Alverne, que passará a contar com uma área total de mais de 2 mil metros quadrados, está orçado em R$ 3 milhões.

Com a alteração, a área do Instituto Regional de Otorrinolaringologia (IRO) será ocupada para a criação de um plantão. A referência em otorrinolaringologia será transferida para o novo espaço e o local terá condições de receber novas referências. A reforma deve ser um marco, dando origem a um novo hospital, mais amplo e moderno, e com maior capacidade de atendimento.

Durante o evento, a prefeita Helena Hermany anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão, recursos do próprio município, para a obra. Os recursos que complementarão o total da obra já estão confirmados, através de repasses ao município.

O presidente do Instituto Regional de Otorrinolaringologia, Antônio César Fontoura, apresentou o projeto de ampliação do hospital. Além da recepção, a nova estrutura contará com seis consultórios, duas salas de exames e três salas de espera, entre outras dependências. Também presente ao ato, o presidente do Hospital Monte Alverne, Lauri Storch, enfatizou o trabalho sério feito por gestões anteriores e pela atual na administração da entidade. "Com o avanço do hospital, a nossa comunidade também cresce", declarou.

A implantação do Plantão SUS no Hospital de Monte Alverne contará com a parceria da prefeitura de Santa Cruz do Sul e do Hospital Ana Nery. O hospital ajudará na implantação do novo serviço em Monte Alverne devido às experiências de sucesso nas gestões da UPA e do Hospitalzinho no município. A expectativa é que o serviço seja estabelecido ao longo do ano de 2022.