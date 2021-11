Com 91% da população vacinada, Prefeitura de Gramado decide por derrubar obrigação do passaporte vacinal

O governo do Estado, por meio do Gabinete de Crise da Covid-19, alterou nesta quinta-feira (18), os protocolos sanitários da doença dando uma flexibilização maior aos municípios. Uma das mudanças está na não obrigatoriedade do passaporte vacinal aos municípios que tiverem mais de 90% da cobertura vacinal completa (duas doses ou vacina de dose única).

A cidade de Gramado atingiu a marca de 91,1% da população adulta com o esquema vacinal completo. Com isso, a prefeitura tomou a decisão de não ter mais a obrigatoriedade de exigir a carteira de vacinação em nenhuma atividade, incluindo também os espetáculos do Natal Luz. "No entendimento do Gabinete de Crise, o percentual de 90% de vacinados representa maior segurança quanto ao risco de contágio", disse o coordenador do Gabinete de Crise da Covid-19 da prefeitura de Gramado, Ubiratã Luis Alves de Oliveira

A nova decisão terá validade a partir de sábado (20), à meia-noite. Antes, as alterações serão publicadas no Diário Oficial do Estado. A reivindicação do município vinha de algumas semanas, por conta de problemas com espectadores na entrada dos shows do Natal Luz. A prefeitura alegava que, quando a venda foi iniciada, não estava prevista a obrigatoriedade do passaporte vacinal.