Prefeitura de Pelotas entrega no fim do mês regularização de área a 60 famílias

No dia 29 de novembro, as 60 famílias moradoras da quadra 1 do Corredor do Obelisco de Pelotas receberão os contratos e carnês para a regularização de seus terrenos, ocupados há mais de 25 anos. A entrega será às 14h30min, na entidade tradicionalista União Gaúcha. A área fica entre a avenida Idelfonso Simões Lopes e a rua Um do Dunas.

A área, até agora de propriedade da prefeitura de Pelotas, foi desmembrada e, para concluir o processo, será necessário que os moradores paguem os carnês, já que a legislação impede que o município doe os terrenos. O valor é simbólico, de quatro Unidades Municipais de Referência (URMs), o que hoje corresponde a R$ 529,28. É possível parcelar o total em oito vezes de R$ 66,16. Após quitar o carnê, o morador pode solicitar a emissão da escritura, único documento que garante a propriedade do imóvel.