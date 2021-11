Feevale e Associação Hospitalar Vila Nova firmam parceria

A Universidade Feevale e a Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre, firmaram um convênio de cooperação técnica e científica para a realização de estágio curricular, internato e residência médica pelos alunos do curso de Medicina no hospital. Participaram do ato de assinatura o reitor da Feevale, Cleber Prodanov, e o presidente da Associação, Dirceu Beltrame Dal'Molin. Na oportunidade, também estiveram presentes membros do corpo administrativo do hospital e da reitoria da universidade.

Por meio do convênio, os estudantes/estagiários exercerão atividades de Atenção à Saúde. Elas incluem, por exemplo, consultas médicas sob supervisão, visitas domiciliares, planejamento das ações de saúde, educação para a saúde e outras, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o Hospital Vila Nova destina todos os seus atendimentos ao SUS.

O Hospital Vila Nova foi fundado em 1965, em função da necessidade de oferta de atendimentos à população da Zona Sul de Porto Alegre. Em 2002, mudou sua razão social para Associação Hospitalar Vila Nova, uma entidade privada, sem fins lucrativos.

Sua missão é promover soluções em saúde com excelência, autossustentabilidade, responsabilidade social e ambiental, através das pessoas, do fortalecimento do conhecimento e da atualização tecnológica. Com 560 leitos de internação, realiza, em média, 15 mil internações/ano, 200 mil atendimentos ambulatoriais/emergência e 7.824 remoções de pacientes. É reconhecido por realizar o maior serviço de oftalmologia do Estado, com 45 mil consultas ao ano, além de gerir 24 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porto Alegre, entre outros.