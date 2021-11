Reunião debate problemas no Centro de São Leopoldo

Uma reunião chamada pelo Ministério Público de São Leopoldo reuniu, na sede da entidade, síndicos de condomínios da região central, donos de bares e pubs e forças de segurança. O motivo foi para dialogar sobre soluções para os conflitos e episódios de perturbação de sossego na região da rua Independência, no Centro da cidade.

O debate, conduzido pela promotora Caroline Spotorno, serviu para construir e prever soluções para combater a questão da aglomeração e perturbação que vem prejudicando moradores e proprietários no centro, reforçando a importância da atuação das forças de segurança pública. De acordo com o secretário geral de Governo, Nelson Spolaor, é preciso ter muito bom senso e buscar equilíbrio que garanta tranquilidade para os moradores e garanta um processo de desenvolvimento econômico e lazer.

O titular da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, avaliou como positivo o encontro. "Conseguimos colocar frente a frente todas as partes envolvidas, e o setor de entretenimento é um setor muito importante e foi um dos mais afetados pela pandemia, precisamos garantir que não haja perturbação do sossego dos moradores e que cada um cumpra sua parte ", afirmou Juliano.

No encontro, a promotora reforçou a necessidade dos estabelecimentos cumprirem a legislação que consta nos alvarás de funcionamento e ao estudo de impacto da vizinhança. As forças de segurança presentes no encontro representadas pela Brigada Militar e Polícia Civil, bem como pela Guarda Civil Municipal, deverão intensificar as ações visando coibir aglomerações que causem perturbação tanto aos moradores, quanto dos próprios donos dos estabelecimentos.