Natal de Taquara inicia e terá programação até 23 de dezembro

A magia do Natal está de volta em Taquara. Começou, nesta quinta-feira (18), a 16ª edição do Natal Mágico, evento promovido pela prefeitura, Serviço Social do Comércio (Sesc-Taquara) e Associação Natal Mágico de Taquara. A cerimônia de abertura ocorreu na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Centro.

"O Natal é uma época em que renovamos esperança de dias melhores, e convido a população para que participe das nossas atrações, seja de forma presencial ou virtual. Tenho certeza de que o público vai amar os espetáculos que preparamos", ressalta a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira.

Nesta sexta-feira (19), a programação continua com o Palco Aberto, também na Praça Marechal Deodoro, às 20h, com a apresentação da banda Mundo Reverso, que traz em seu repertório o pop e o rock. Em todas as sextas-feiras, até o dia 17 de dezembro, o espaço estará disponível para os artistas locais divulgarem o seu trabalho.

O Natal Mágico de Taquara também terá a bênção ecumênica pelo Dia de Ação de Graças, no dia 25 deste mês; o show da cantora Luiza Barbosa, no dia 9 de dezembro; a Carreata Natalina no dia 11; entre outras atrações. As festividades se encerram em 23 de dezembro, com o Terno de Reis.