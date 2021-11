Ingressos para a chegada do Papai Noel em Lajeado serão distribuídos

A CDL Lajeado iniciou a distribuição gratuita dos ingressos para o espetáculo de Chegada do Papai Noel que ocorre de forma presencial nos dias 27 e 28 de novembro, às 20h30min, no ginásio Nelson Brancher. Em virtude da limitação do espaço, será permitida a retirada de até quatro entradas por pessoa, as quais estarão disponíveis exclusivamente na recepção da sede da entidade (Rua João Batista de Mello, 361 - Sala 101/B - bairro Centro).

O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h, e nos sábados, das 9h às 12h. No dia do evento, só será permitido o ingresso de quem possuir os tickets, sendo exigida também a apresentação da carteirinha de vacinação (para maiores de 18 anos) e o uso de máscara. Para acomodar os espectadores, serão utilizadas as arquibancadas do local e cadeiras disponibilizadas pela organização.