Grupo faz análise técnica para estruturar PPP em Caxias do Sul

As equipes técnicas da prefeitura de Caxias do Sul, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do consórcio de consultores contratados pela BNDES se reuniram para dar início aos trabalhos de vistorias técnicas do parque de iluminação pública do município. Este levantamento consiste na primeira etapa dos estudos a serem desenvolvidos dentro do contrato firmado com BNDES no final de outubro, coordenado pela secretaria de Parcerias Estratégicas visando a estruturação da parceria público-privada (PPP) de iluminação pública.

Os trabalhos das equipes especializadas serão realizados até o dia 4 de dezembro, sempre à noite, em diferentes bairros de Caxias do Sul. Durante as vistorias, serão aferidas as características físicas e luminotécnicas, de forma a averiguar a conformidade do cadastro, a conformidade da iluminação, o estado dos equipamentos e as características das vias e postes.

Ao todo serão vistoriados 500 pontos de iluminação pública, distribuídos por todo município, incluindo praças, parques e bens de interesse histórico. Para cada ponto da amostra, serão levantadas informações de dimensões da via (largura das calçadas, canteiro central, e leito); características dos postes e braços; equipamentos de iluminação instalados e sua configuração; valores de iluminância e uniformidade conforme malha de verificação, a partir de norma técnica.

Todas as metodologias empregadas nas avaliações das vistorias e diagnóstico baseiam-se em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entre elas destacam-se aquelas para inspeções de qualidade por amostragem e para avaliação da qualidade de iluminação pública. Segundo o secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista, o trabalho será feito pela consultoria especializada e os dados e informações obtidos serão analisados e farão parte do amplo estudo de estruturação do projeto de iluminação pública.