Lei de liberdade econômica é regulamentada em Rio Grande

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, assinou o decreto que regulamenta a Lei de Liberdade Econômica na cidade. A assinatura do documento qualifica a cidade como ambiente menos burocrático e mais favorável à livre iniciativa de atividades empresariais. O ato aconteceu durante a cerimônia oficial de abertura da Semana Global do Empreendedorismo.

A Lei de Liberdade Econômica foi aprovada em julho deste ano e tem como princípio a boa-fé dos empreendedores. O objetivo é reduzir a burocracia e facilitar o exercício de atividades empresariais, fomentando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento econômico local. Para tanto, a legislação estabelece que são dispensáveis atos públicos, como a emissão de alvarás e licenças prévias, para liberação de atividades econômicas que se encaixem na categoria de baixo risco.

A medida significa que, após a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), as atividades podem iniciar imediatamente. O empreendedor deve procurar a prefeitura apenas para fazer o cadastro para fins de inscrição tributária, um pré-requisito para emissão de notas fiscais. No total, serão 1.167 atividades de baixo risco, sendo 603 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs) sem condicionantes e 564 com condicionantes, que não dependerão mais de autorizações e licenças prévias para funcionar.

Com a medida de simplificação dos processos de abertura de empresas, Rio Grande deve assumir, em breve, uma posição no topo do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças. Elaborada pelo Ministério da Economia, a lista reúne as cidades brasileiras nas quais os empreendedores enfrentam menos burocracia na hora de abrir um negócio.