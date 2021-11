Novo Hamburgo lança programa de inclusão digital a jovens vulneráveis

Foi lançado em Novo Hamburgo o Projeto Gameplay, em cerimônia realizada na Base de Ação Comunitária Integrada do bairro Santo Afonso. A iniciativa vai permitir a adolescentes de 14 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, o acesso à tecnologia e a jogos digitais. A seleção para participação do projeto é feita por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

As atividades ocorrerão em dois turnos, nas segundas, quartas e sextas-feiras, com turmas de cinco pessoas, totalizando 30. A ideia é que o espaço disponibilizado seja, além de um local de entretenimento, um ambiente de convivências, formação e participação social para os adolescentes, permitindo que eles possam desenvolver as mesmas habilidades daqueles que tem acesso regular aos jogos eletrônicos.

"Como nós estamos em um mundo digital, essa é nossa proposta, trazer o adolescente aqui para aprender e, dessa forma, também trabalhar a prevenção à violência", explica o diretor da Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência, Roberto Daniel Bota. Já o secretário de Desenvolvimento Social, Eliton Ávila, destaca também o foco de inclusão social do Gameplay. "A gente só combate a desigualdade quando se apresenta oportunidades. E esta é uma oportunidade. Quando se consegue tirar um jovem da rua e inserir em um projeto como este, a gente está colaborando para que este jovem saia da zona do conforto ou muitas vezes não entre no caminho da criminalidade. Então, este trabalho de inclusão social faz diferença na vida destes jovens", afirmou.