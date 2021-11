Seara abre 50 vagas de emprego para fábrica de Caxias

A Seara, empresa que compõe o grupo JBS, está com oportunidades de emprego para moradores de Caxias do Sul e municípios vizinhos e que buscam emprego na serra gaúcha. São 50 vagas abertas na unidade de Ana Rech para diferentes funções em sete áreas de atuação. Os interessados em concorrer às vagas disponíveis devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] A unidade fica na rua João Andriolo, 1.167.

As oportunidades são para as seguintes posições: Operador de Produção, Operador de Empilhadeira (com habilitação específica válida), Mecânico de Manutenção, Analista de Custos, Vacinador, Assistente de Almoxarifado e Médico Veterinário Sanitarista.

A direção da empresa reitera que, embora experiência prévia na função de interesse seja um diferencial no processo seletivo para preenchimento das oportunidades, a empresa oferece treinamentos internos para desenvolvimento e capacitação dos profissionais contratados para cada posição. Mais informações podem ser buscadas diretamente na unidade ou pelo telefone (54) 3283-8500.