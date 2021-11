Na Granpal, Canoas apresenta projeto de centro de segurança

A construção de um Centro Municipal de Segurança em Canoas, com uma academia para a formação e qualificação das guardas municipais, foi o tema principal da 5ª reunião do Fórum Permanente de Segurança da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), realizada nesta quarta-feira (17). Participaram do evento, no auditório do CanoasPrev, o vice-prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, o coordenador do Fórum, coronel Mário Ikeda, além de demais secretários de Segurança, comandantes e representantes das guardas municipais.

No encontro, o secretário de Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Wendt, apresentou detalhes do projeto do novo centro, que deverá ter 5.830 metros quadrados de área construída, com dois andares e um prédio anexo, além de uma quadra de esportes e um estande de tiro. A previsão é de que a estrutura seja erguida em um terreno do município. O investimento previsto na construção é de R$ 19 milhões.

"A proposta é ter um centro de segurança não só para o município, mas que seja, pela ferramenta do consórcio, destinado às guardas municipais de toda a região, voltado à formação continuada, aperfeiçoamento e qualificação dos guardas, além de possibilitar cada vez mais a integração e padronização da atuação das GMs. É uma iniciativa inovadora, que vai ao encontro da municipalização da segurança pública no país", enfatizou Wendt.

Além de uma academia para qualificação das guardas municipais, a ideia é que o centro abrigue todos os serviços municipais de segurança, com o objetivo de atender, de forma integrada, às demandas da população. A prefeitura de Canoas busca recursos para tirar o projeto do papel. A intenção é criar um consórcio com os municípios interessados para captar investimentos. O assunto será discutido novamente na próxima reunião do Fórum de Segurança da Granpal, a ser realizada no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre.

De acordo com o secretário da Segurança Pública de Porto Alegre, Mário Ikeda, a reunião é fundamental para discutir problemas comuns dos municípios e compartilhar experiências exitosas. "É extremamente importante a gente reunir os gestores municipais de segurança para trocar experiências. Temos questões técnicas importantes para tratar, como, por exemplo, a formação das guardas municipais, que abordamos hoje, além da compra de equipamentos em conjunto, entre outros temas prioritários", ressaltou.