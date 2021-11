Cadela com perna amputada terá tratamento inédito em Santa Cruz do Sul

O destino da cadelinha Marisol está prestes a tomar um novo rumo. Depois de ter sido encontrada abandonada, machucada e com o osso da pata posterior exposto, em razão de uma amputação causada por gangrena em Santa Cruz do Sul, ela vai agora finalmente conhecer o lado solidário dos humanos. A cachorrinha está participando de uma iniciativa inédita no Estado e, em breve, vai receber uma prótese no lugar do membro perdido.

Desde o dia 26 de setembro, Marisol está internada no Centro Veterinário Wazlawik, que possui convênio com a prefeitura de Santa Cruz do Sul. Para estancar um processo inflamatório no membro machucado, precisou passar por um tratamento prolongado com antibióticos. "Ela chegou aqui com osso exposto e bastante infecção. Passamos uma semana inteira só tratando a ferida, tivemos que fazer os curativos, tinha muito líquido, pus, e foi necessário conter a inflamação primeiro", explicou o médico veterinário Felipe Wazlawik.

Segundo Felipe, em casos como esse o que se costuma fazer é uma amputação alta, ou seja, de retirada total do membro. Porém como a articulação de jarrete estava preservada, a implantação de uma prótese é uma solução que vai permitir a ela recuperar novamente todos os movimentos.

A prótese que será implantada é a chamada endoexoprótese, constituída de dois dispositivos: um pino feito de titânio para ser introduzido dentro do osso e outro feito em polímero plástico ultrarresistente, impresso em 3 D, que vai substituir a parte amputada do membro. A prótese, feita por uma empresa especializada de Curitiba, já está pronta e a cirurgia deverá ser realizada dentro de 10 a 15 dias.