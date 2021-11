Com investimento de R$ 14 milhões, Hospital de Santa Rosa inaugura centro cirúrgico com mais 21 leitos

O novo centro cirúrgico entrou em funcionamento no Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa. Com oito amplas salas de cirurgia, o espaço totaliza 2,4 mil metros quadrados de área e um investimento de R$ 14 milhões, entre obras e equipamentos.

O centro fica no terceiro e quarto pavimentos da instituição e abrigam duas salas de recuperação, totalizando 21 leitos, além da Central de Materiais Esterilizados (CME). "Os espaços foram pensados para o bem-estar e o conforto dos pacientes. Duas salas de espera também integram este novo espaço, além de melhorias relevantes, como um sistema de ar condicionado central e torneiras automáticas para o processo de higienização das mãos dos profissionais. O espaço também conta com quatro vestiários para os profissionais e vestiários e salas de preparo mais amplas e confortáveis para os pacientes", conta o diretor de Infraestrutura, Rodrigo Calixto.

Com equipamentos de última geração, o centro cirúrgico foi equipado com toda tecnologia necessária para melhor atender as necessidades da comunidade. "Passamos de uma estrutura com pouco mais de 800 metros quadrados para um amplo espaço com mais de 2 mil. Um investimento que foi possível com o apoio de todos, desde o convênio com o Estado para a construção da nova Unidade, passando pelo suporte de lideranças políticas e o trabalho de uma equipe incansável, que agora será revertido em atendimento e infraestrutura de qualidade para a comunidade", ressaltou o presidente Rubens Zamberlan.