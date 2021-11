Programa de microcrédito de São Borja é ampliado para mais setores

A prefeitura de São Borja vem ampliando as alternativas de financiamentos, por meio do programa de microcrédito. Depois de disponibilizar o microcrédito produtivo - empréstimos pessoais para pequenos investimentos - as novas opções, agora, são de recursos de consumo, saneamento, rural, saúde e para reforma e construção.

Com isso, são viabilizados pequenos investimentos a microempreendedores individuais (MEIs). O empréstimo é oferecido através da Sala das Oportunidades, localizada no saguão da prefeitura e mantida pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico e a Imembui Microfinanças. Entre outros motivos, a ampliação do leque de alternativas leva em conta o atual momento de dificuldades provocado pela pandemia.

O sistema de crédito produtivo financia até R$ 20 mil, com prazo de pagamento de 12 meses para capital de giro e até 24 meses para investimentos. A finalidade é possibilitar a retomada ou a ampliação de atividades em quaisquer setores. O mutuário tem que estar em exercício de atividade há pelo menos seis meses e também apresentar avalista com renda compatível.

Como empréstimo pessoal ou para saneamento básico, são emprestados até R$ 3 mil, com prazo de 12 vezes a 24 meses. No plano pessoal, o recurso pode ser usado para pagamento de contas pendentes ou no crédito saúde para tratamentos, exames, estética ou outra finalidade similar. Já em relação ao saneamento, normalmente o empréstimo é para implantação ou reforma de um banheiro ou mesmo de instalação de sistema de fossa séptica ou caixa d'água, por exemplo. A devolução do empréstimo também é de 12 a 24 meses.

Profissionais autônomos, como cabeleireiros, manicures, pedicures, panificadores, confeiteiros, pedreiros, carpinteiros e vendedores, por exemplo, também podem solicitar apoio financeiro à sua atividade. Do mesmo modo, empréstimos podem ser contratados para a compra de equipamentos de informática e a aquisição ou reforma de máquinas e veículos.