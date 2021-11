Santa Maria arrecada R$ 16 milhões a mais com o turismo

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Santa Maria divulgou um levantamento em que ponta a recuperação do setor turístico, de acordo com a arrecadação. De janeiro a setembro deste ano, o setor arrecadou R$ 53 milhões. Em comparação ao mesmo período de 2020, o resultado foi R$ 16.6 milhões superior.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Michel Kesseler, pontua que os dados são reflexo dos esforços da pasta municipal, que trabalha com uma série de políticas e ações para o turismo. Um dos exemplos é a contratação do Sebrae para fazer um diagnóstico do setor no município a fim de entender as possíveis melhorias que podem ser aplicadas, além de parcerias com várias entidades e empresas.

Além do valor de arrecadação, a prefeitura também registra aumento no Imposto Sobre Serviços (ISS), tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos, também conhecido como Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Ainda de janeiro a setembro deste ano, foram arrecadados R$ 1.9 milhão. No mesmo período do ano passado o montante foi de R$ 1.2 milhão, aumento de 58%.

Ainda de acordo com o secretário adjunto, pela primeira vez, o setor tem um site específico sobre o assunto, o que contribui para a promoção de espaços da cidade aos visitante. Outro exemplo é a participação de uma equipe da pasta no Festival de Turismo de Gramado (Festuris), onde foi fechada parceria com governo federal. A partir deste grupo de trabalho, Santa Maria vai realizar o 1º Simpósio Gaúcho de Trilhas de Longo Percurso, em 2022. "O setor foi um dos mais afetados no período pandêmico e, agora, mostra que está em recuperação. É um dado muito importante para nossa cidade. A pandemia ainda não acabou, mas ver esse retorno no setor nos deixa muito felizes porque mostra o reaquecimento não só do Turismo, mas da economia local como um todo", destaca Kesseler.