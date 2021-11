Pelotas tem 30 mil pessoas que não completaram a vacinação

Mais de 30 mil pessoas estavam com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada em Pelotas. Em live, a prefeita Paula Mascarenhas alertou a população acerca dos números preocupantes e da necessidade de completar o esquema de imunização contra a doença.

São 16.292 aplicações de Pfizer referentes à segunda dose em atraso, que, somadas às 10.854 de Astrazeneca e 3.756 de Coronavac, chegam a 30.902 cidadãos com o complemento vacinal pendente.

Existem, ainda, 15.023 pessoas com a terceira dose em atraso, sendo 11.563 de Coronavac, 3.149 de Astrazeneca e 309 de Pfizer, conforme o levantamento.

A dose de reforço passou, a partir de terça-feira (16), a ser destinada a idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde que receberam a segunda dose há cinco meses (anteriormente, esse intervalo era de seis meses). Esse anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, como forma de padronizar a imunização em todo o Brasil.

"Todos os dias, temos profissionais vacinando. São mais de 30 locais destinados à imunização e que estão recebendo a população. Temos as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira; no sábado, a Escola Coronel Pedro Osório; às noites, o Shopping Pelotas: e, eventualmente, temos o drive-thru", alertou a prefeita, fazendo um apelo aos cidadãos para que completem o esquema vacinal.

A busca pela vacinação, de acordo com a titular da secretaria municipal de Saúde (SMS), Roberta Paganini, é uma demonstração de "prevenção, proteção e autocuidado e cuidado com os outros que estão ao redor. Trata-se de uma manifestação de respeito por si e pelo próximo", afirmou. A chefe da Vigilância Epidemiológica, Aline Machado da Silva, corrobora ao lembrar que a imunização só é efetiva após 14 dias do recebimento da segunda dose. "Precisamos aumentar a cobertura da população vacinável com a segunda dose. Só assim, com o esquema vacinal completo, vamos controlar a pandemia do coronavírus", frisou.

Ainda durante a transmissão ao vivo, Paula Mascarenhas falou sobre o retorno obrigatório ao ensino presencial na rede municipal. A importância de estar em sala de aula - um ambiente formador de convívio social e conhecimento - e de voltar a conviver com os hábitos e culturas das instituições de ensino foram reforçados pela prefeita. Novembro será, portanto, um mês essencial e, conforme o andamento, serão feitas adequações para que, em 2022, todos estejam efetivamente preparados para um ano de muita aprendizagem.

"Se tem um lugar seguro, neste momento, são as escolas, que cumprem rigorosos protocolos estabelecidos com muito cuidado e com muita análise pelas vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias do Município e Estado. Todos os educandários foram verificados e fiscalizados antes de abrir as portas e todas as mudanças necessárias foram feitas para criar um ambiente seguro, acolhedor e protegido para nossas crianças", completou a gestora.