Bom Jesus vai criar serviço para auxiliar de bombeiro

A cidade de Bom Jesus passará a ter o serviço civil de auxiliar de bombeiro . Tratativas neste sentido já foram definidas com o 5º Batalhão dos Bombeiros Militares de Caxias do Sul. A cidade já tem os Bombeiros Voluntários, que vinham prestando atendimento nas ocorrências. O grupo faz parte de uma associação, que agora deverá ser extinta, e os integrantes que desejarem serão incorporados ao novo serviço.

O tenente-coronel, Julimar Fortes Pinheiro, comandante do 5º Batalhão dos Bombeiros Militares explicou o que determina a legislação referente a instalação do serviço em Bom Jesus. Segundo o comandante, está sendo preparado um termo de cooperação técnica entre o Estado e o município. "É uma portaria de 2019, e que recentemente foi atualizada, levará um intervalo até que todas as questões burocráticas sejam encaminhadas", disse. Ele adiantou que serão realizadas ações com o objetivo de promover o nivelamento técnico dos atuais bombeiros voluntários

A prefeita Lucila Maggi afirmou que a ideia é abrir oportunidade para que mais pessoas possam se candidatarem a serem bombeiros voluntários no município. Nos próximos dias será divulgado um cronograma de atividades que serão realizadas dentro do que estabelece a proposta.